إسرائيل تمدد توقيف معتقلين أردنيين تسللا إليها عبر الحدود الأردنية الفلسطينية

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن محكمة حيفا العسكرية مددت يوم أمس توقيف معتقلين أردنيين، حتى يوم الخميس المقبل، وكانا قد تسللا عبر الحدود نهاية الأسبوع الماضي.

وبينت الهيئة أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت الشابين الأردنيين، وهما خليفة العنوز، ومصعب الدعجة، من بلدة صفا قضاء محافطة إربد، أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الملك حسين.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية وجهت لهما تهمة الدخول لإسرائيل بطريقة غير شرعية، والتآمر للقيام بعمل إجرامي، كما أصدرت بحقها أمرا بمنع لقاء محامي حتى الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء.

المصدر: RT