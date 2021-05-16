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رويترز: البابا فرنسيس يدعو إلى وقف القتال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية

الشرطة الإسرائيلية: شخصان مسلحان بالسكاكين يتسللان عبر الحدود مع الأردن

أخبار العالم العربي

الشرطة الإسرائيلية: شخصان مسلحان بالسكاكين يتسللان عبر الحدود مع الأردن
Reuters MUATH FREIJ
وقفة احتجاجية للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في عمان بالأردن
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أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها اعتقلت شخصين مسلحين بالسكاكين، عبرا الحدود من الأردن خلال الليل، بينما تستجوبهما أجهزة الأمن حاليا.

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من جانبها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها تتابع موضوع اعتقال مواطنين أردنيين في إسرائيل، وأن السفارة الأردنية لدى تل أبيب على تواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنهما.

وتجمع حشود من الأردنيين قرب حدود الضفة الغربية، في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية، أمس السبت، لليوم الثاني على التوالي، حيث هتف المتظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس المحتلة والضفة الغربية، منددين بـ"الانتهاكات الإسرائيلية".

وكانت أعداد كبيرة من الأردنيين احتشدت  يوم الجمعة الماضي، قرب الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية، في منطقة الأغوار الجنوبية، نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

المصدر: RT + وكالات

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