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الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني جراء الغارات الإسرائيلية على غزة

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني جراء الغارات الإسرائيلية على غزة
AFP Said Khatib
نازحون فلسطينيون في قطاع غزة
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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني من أماكن سكناهم، جراء الغارات الإسرائيلية التي خلفت دمار نحو 450 مبنى في قطاع غزة، كليا أو جزئيا.

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وفي تصريحات صحفية قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة، جينز ليركي، اليوم الثلاثاء، إن حوالي 47 ألفا من النازحين الفلسطينيين وجدوا لهم مأوى في 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة.

وذكر المتحدث أن 132 مبنى تم تدميرها بالكامل جراء غارات الطيران الإسرائيلي على القطاع، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بـ 316 مبنى، بينها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية.

ورحب جينز ليركي بقيام إسرائيل بفتح معبر واحد على الحدود مع قطاع غزة لإيصال معونات إنسانية، إلا أنه دعا السلطات الإسرائيلية إلى فتح معبر آخر مماثل.

المصدر: "رويترز"

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