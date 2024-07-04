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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 15:49 GMT

    تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /04.07.2024/

    تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

    تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /04.07.2024/

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