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    العلوم والتكنولوجيا
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 11:52 GMT

    الجيش الروسي يختبر مدرعات مسيّرة جديدة

    ذكرت وسائل إعلام روسية أن الجيش بدأ باختبار عربات "Zubilo" المدرعة التي يمكن التحكم بها عن بعد.

    الجيش الروسي يختبر مدرعات مسيّرة جديدة
    alixei maishev / Sputnik

    وحول الموضع قال المدير العام لشركة Remdizel الروسية المصنعة لهذ المدرعات:"بدأت وحدات تابعة للجيش الروسي باختبار عربات Zubilo المدرعة المسيّرة التي طورتها شركتنا، هناك اهتمام ملحوظ بهذه العربات، وخصوصا من قبل قوات الهندسة العسكرية".

    وأضاف:تختبر هذه المدرعات فروع مختلفة في الجيش الروسي. يخوض الجيش معارك عنيفة على الخطوط الأمامية لجبهات القتال، ونحن بحاجة لمثل هذه الآليات لتجنب الخسائر في صفوف الأفراد".

    صممت عربات "Zubilo" المسيّرة لتقديم الدعم الناري للوحدات الهجومية في الجيش، وجهّزت برشاشات من عيار 23 ملم، ويمكن استخدامها لنقل الذخائر وإجلاء المصابين في المعارك، ونقل المعدات اللازمة لشحن محطات الاتصال اللاسلكي العسكرية.

    ويبلغ طول كل آلية 7 أمتار و46 سم، وعرضها 255 سم، وارتفاعها 210 سم، يمكنها نقل حمولات تصل إلى 2700 كغ، كما جهزّت بمحركات بعزم 350 حصانا تمكنها من الحركة بسرعة 100 كم/سا على الطرق المعبدة.

    المصدر: تاس

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