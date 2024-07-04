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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 10:47 GMT

    "تعمل بالوسادة الهوائية".. روسيا تختبر سفينة جديدة (فيديو)

    أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية عن إجراء تجارب على سفينة جديدة، تعمل بمبدأ الوسادة الهوائية.

    kalashnikovgroup.ru

    وجاء في بيان صادر عن الشركة:" بدأ المختصون التابعون لحوض ريبينسك لبناء السفن، في الثالث من يوليو الجاري بإجراء مرحلة جديدة من تجارب الحركة على سفينة Haska-10 التي تم تطويرها في إطار المشروع 03660. خلال الاختبارات سيتم معاينة القدرات الحركية للسفينة، وقدراتها الاستيعابية، والتحقق من عمل المحركات وأنظمة الدفع الموجودة فيها، وضبط أنظمة التحكم الآلي للسفينة أيضا".  

    وأشار البيان إلى أن التجارب ستؤدي إلى اكتساب العاملين خبرات واسعة لتطوير سفن جديدة تعمل بمبدأ الوسادة الهوائية، وستمكنهم من تطوير سفن جديدة من فئة "Haska" لديها قدرات استيعابية أكبر، لها القدرة على نقل حمولات تتراوح أوزانها ما بين 15 و20 طنا.

    يبلغ طول سفينة "Haska-10" الجديدة 23.7 م، وعرضها 13.6 م، ويمكنها حمل 12 شخصا، إضافة إلى طاقمها المكون من 3 أفراد، كما يمكنها الحركة بسرعة 40 عقدة بحرية، وقطع 400 ميل في كل مهمة، وأشارت "كلاشينكوف" إلى أنها تخطط لصنع عدة سفن من هذا النوع.

    المصدر: سلاح روسيا

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