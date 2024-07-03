وأشار المصدر لوكالة تاس الروسية إلى أن "روسيا ستنزل إلى المياه في سبتمبر المقبل، سفينة الأدميرال إيساكوف الصاروخية الجديدة التي تطورها مؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية في إطار المشروع 22350 ".

ونوهت الوكالة إلى أن سلاح البحرية الروسي يمتلك حاليا 3 فرقاطات صاروخية تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي "22350"، منها فرقاطة "الأدميرال غروشكوف" التي تم تجهيزها بمنظومات لإطلاق الصواريخ المجنحة وصواريخ "زيركون"الفرط صوتية، كما تعمل مؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية على تطوير 5 سفن عسكرية، جميعها ستكون مجهزة بمنصات لإطلاق صواريخ Kalibr-NK وOniks المجنحة".

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ويبلغ طول سفينة "الأدميرال إيساكوف" الجديدة 135 مترا، وعرضها 16 م، ومقدار إزاحتها للمياه يصل إلى 5400 طن، كما يمكنها نقل طاقم مكون من 170 شخصا والإبحار بسرعة 29 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ Kalibr-NK المجنحة، ومدافع A-192 من عيار 130 ملم، ومنظومات Redut للدفاع الجوي، ومنظومات مضادة للطوربيدات والألغام البحرية، ورشاشات وصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبحرية والبرية، ومجهزة بمنصة لحمل مروحيات Ka-27PL الروسية.

المصدر: تاس