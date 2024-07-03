مباشر

الطلبات الأخيرة

    العلوم والتكنولوجيا
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 12:13 GMT

    روسيا تدعم الجيش بسفينة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

    ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية الروسي سيحصل على سفينة عسكرية جديدة حاملة لصواريخ "كاليبر" المجنحة.

    روسيا تدعم الجيش بسفينة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة
    PAVEL LVOV / Sputnik

    وأشار المصدر لوكالة تاس الروسية إلى أن "روسيا ستنزل إلى المياه في سبتمبر المقبل، سفينة الأدميرال إيساكوف الصاروخية الجديدة التي تطورها مؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية في إطار المشروع 22350 ".

    ونوهت الوكالة إلى أن سلاح البحرية الروسي يمتلك حاليا 3 فرقاطات صاروخية تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي "22350"، منها فرقاطة "الأدميرال غروشكوف" التي تم تجهيزها بمنظومات لإطلاق الصواريخ المجنحة وصواريخ "زيركون"الفرط صوتية، كما تعمل مؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية على تطوير 5 سفن عسكرية، جميعها ستكون مجهزة بمنصات لإطلاق صواريخ Kalibr-NK وOniks المجنحة".

    ويبلغ طول سفينة "الأدميرال إيساكوف" الجديدة 135 مترا، وعرضها 16 م، ومقدار إزاحتها للمياه يصل إلى 5400 طن، كما يمكنها نقل طاقم مكون من 170 شخصا والإبحار بسرعة 29 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ Kalibr-NK المجنحة، ومدافع A-192 من عيار 130 ملم، ومنظومات Redut  للدفاع الجوي، ومنظومات مضادة للطوربيدات والألغام البحرية، ورشاشات وصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبحرية والبرية، ومجهزة بمنصة لحمل مروحيات Ka-27PL الروسية.

    المصدر: تاس

     

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    الخارجية الروسية: لن نناقش ما حدث في سماء سوريا مع الولايات المتحدة

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم

    "كي لا يعود ترامب للبيت الأبيض".. أول سيناتور أمريكي ديمقراطي يدعو بايدن للانسحاب من الانتخابات

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث لقطات لكمين محكم ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    مصر.. حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور + فيديو)

    أخبار العالم العربي

    من المسافة صفر.. "كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان تصفية جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث مشاهد من عمليات استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح (فيديو)