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    العلوم والتكنولوجيا
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 12:57 GMT

    روسيا تصنع سفينة دعم تقني لكاسحات الجليد النووية

    أعلن مصنع البلطيق الروسي عن بدء عملية تصنيع سفينة جديدة مخصصة لتقديم الدعم الفني والتقني لكاسحات الجليد النووية.

    روسيا تصنع سفينة دعم تقني لكاسحات الجليد النووية
    bz.ru

    وجاء في بيان صادر عن المصنع:"بدأ حوض بناء السفن التابع لمصنعنا في بطرسبورغ بعملية تصنيع الهيكل الرئيسي للسفينة الجديدة التي يتم تطويرها في إطار المشروع 22770، والمخصصة لتقديم خدمات الصيانة التقنية والفنية لكاسحات الجليد النووية".

    وأضاف البيان:"السفينة الجديدة ستدخل الخدمة عام 2029، وستحل محل سفية إيماندرا التي طوّرت في إطار المشروع 1948، والتي لا تزال قيد الاستخدام حاليا".

    روسيا تصنع سفينة دعم تقني لكاسحات الجليد النووية
    iceberg.org.ru

    وأشار البيان إلى أن السفينة الجديدة ستكون مخصصة لتفريغ الوقود النووي المستهلك من المفاعلات الموجودة في كاسحات الجليد النووية، وتحميل وقود جديد في تلك المفاعلات، كما ستكون قادرة على نقل وتخزين النفايات المشعة السائلة، وستجهز بمعدات خاصة لنقل حاويات الوقود النووي ومعدات التزود بالوقود المخصصة لدعم السفن".

    روسيا تصنع سفينة دعم تقني لكاسحات الجليد النووية
    iceberg.org.ru
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    وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفينة ستحصل على هيكل بطول 158.8 م، وعرض 26م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 22718 طن، وقادرة على العمل في المياه المغطاة بالجليد، وتصل سرعتها إلى 12 عقدة.

    المصدر: سلاح روسيا

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