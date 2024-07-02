وجاء في بيان صادر عن الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن:"تسلّمت وزارة الدفاع الروسية سفينة Evpatiy Kolovrat العسكرية الكاسحة للجليد، ووقع ممثلو سلاح البحرية في الجيش الروسي على وثائق استلامها".

بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2018 في إطار المشروع الحكومي 21180М، وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2020، وصممت لتعمل كسفينة شحن ودعم وإمداد عسكري قادرة على العمل في المياه المتجمدة، ولتستعمل كآلية لقطر ومساعدة السفن الأخرى في حالات الطوارئ.

وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" في وقت سابق إلى أن السفينة اجتازت جميع اختبارات المصنع البحرية المطلوبة، ومن المفترض أن تعمل لصالح أسطول المحيط الهادئ التابع للجيش الروسي.

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تتمتع سفن المشروع 21180М بمقدار إزاحة للمياه يعادل 4080 طنا، وهياكل بطول 82 م وعرض 19 م، كما يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 14 عقدة بحرية ونقل طاقم مكون من 28 شخصا، والعمل لمدة 30 يوما، وقطع مسافة 7600 ميل بحري في كل مهمة، وجهّزت بمنصات لحمل المروحيات، كما أن هياكلها المتينة تمكنها من العمل ككاسحات للجليد لتتحرك في المياه التي يكسوها الجليد بسماكة 1.5 م.

المصدر: روسيسكايا غازيتا