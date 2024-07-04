إقرأ المزيد هولندا.. رئيس الوزراء الجديد يتعهد بوقف الهجرة كأهم هدف لحكومته

وقال سخوف في خطابه أمام البرلمان:"يجب ألا نكون ساذجين، فعلى بعد ساعات قليلة بالطائرة من هنا تدور حرب مروعة، حيث لا أهمية لحياة البشر بالنسبة لروسيا".

وأكد أن "أوكرانيا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على هولندا للحصول على الدعم المالي والعسكري والسياسي".

وتعهد سخوف البالغ من العمر 67 عاما بتحقيق هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع وفق ما حدده حلف شمال الأطلسي الذي سيقوده قريبا سلفه مارك روته.

وفي حديثه لمجموعة صغيرة من الصحافيين بعد تنصيبه رئيسا جديدا للوزراء الثلاثاء، قال سخوف إن التهديد الرئيسي للبلاد "جاء بوضوح من الشرق"، مضيفا:"ربما لأنني كنت رئيسا للأجهزة الأمنية، فأنا أشعر بالقلق أكثر قليلا من الآخرين".

وتسلم سخوف مقاليد السلطة من سلفه مارك روته يوم الثلاثاء، وتجدر الإشارة إلى أنه ليس عضوا في أي من الأحزاب الـ4 التي تشكل الحكومة الائتلافية.

والأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف هي حزب الحرية بزعامة فيلدرز، وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المنتمي ليمين الوسط بزعامة روته، وحزب حركة المواطن المزارع الشعبوي، وحزب العقد الاجتماعي الجديد الوسطي.

وكان المدير السابق للاستخبارات الهولندية ومكتب مكافحة الإرهاب اختيارا مفاجئا لمنصب رئيس الحكومة.

ووقعت هولندا هذا العام في عهد روته اتفاقا لمنح أوكرانيا ملياري يورو من المساعدات العسكرية على مدى 10 سنوات، وأضافت لاحقا مليارا آخر.

إقرأ المزيد رئيس وزراء هولندا يغادر منصبه على دراجة هوائية

ويراقب القادة في بروكسل هولندا العضو الرئيسي في الاتحاد الأوروبي عن كثب لمعرفة ما إذا كان الهولنديون سيواصلون لعب دور بناء في التكتل.

وتعهد سخوف بالالتزام بالاتفاقيات الدولية لكنه حذر من أن بلاده لن تفرض قواعد أكثر صرامة من الدول الأخرى في مجال السياسة البيئية.

وقال: "لا يتعين علينا أن نكون دائما التلميذ الصغير الأفضل في غرفة الدراسة، ولا نملك أن نكون كذلك".

المصدر: أ ف ب