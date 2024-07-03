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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 05:52 GMT

    رئيس وزراء هولندا يغادر منصبه على دراجة هوائية

    نشر رئيس الوزراء الهولندي الجديد ديك شوف، مقطع فيديو لتسلمه السلطة من سلفه مارك روته الذي أصبح الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

    رئيس وزراء هولندا يغادر منصبه على دراجة هوائية
    Gettyimages.ru

    وظهر روته في الفيديو وهو يصطحب شوف خلال جولة في مقر الحكومة ثم يصافحه أمام الصحفيين ثم ركب دراجة ليغادر المكان. 

    وقال شوف: "بعد وصولي إلى بيننهوف، تم التوقيع على بروتوكول نقل السلطة وتسلمت مطرقة مجلس الوزراء من سلفي مارك روته وبذلك تنتقل القيادة السياسية رسميا".

    وقد أثار هذا الفيديو تفاعلا عبر منصة "إكس"، وكتب سفير هولندا لدى بريطانيا وأيرلندا الشمالية كاريل فان أوستروم، عبر منصة "إكس": "هذه هي هولندا.. رئيس وزرائنا منذ 14 عاما يترك منصبه على دراجة". 

    وعلق ناشط قائلا: "بعد 14 عاما في الحكم... لم يغادر المبنى وهو بعمر التسعين، لم يغادر المبنى إلى القبر، لم يغادر المبنى إلى السجن بعد ثورة دامية، لم يغادر وحساباته المصرفية مليئة بالمليارات، وأخيرا، لم يغادر برفقة جيش من الحراس وأسطول سيارات، بل غادر المبنى على دراجة هوائية وبمفرده. العرب يريدون كل شيء في الأحلام".

    وقال آخر: "من زياراتي لهولندا تعلمت الكثير من الدروس واليوم درس جديد عن بعد: يمكن للحاكم أن ينهي مهمته ويسلم الأمانة لمن يليه بود واحترام. مارك روته يسلم العهدة لديك شوف اليميني ويغادر على دراجة هوائية. أضفت فيديو لحادثة قديمة عندما سقط كوب القهوة من يده. من حقنا أن نتأمل".

    وكتب آخر: "... يشتهر مارك روته بعاداته في ركوب الدراجات، وكثيرا ما شوهد وهو يركب الدراجة متجها إلى العمل".

    وجاء في تعليق آخر: "ما هو مثال عظيم؟ بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء الهولندي لمدة 14 عاما، غادر مارك روتي منصبه اليوم على دراجة هوائية. وهو يحمل الرقم القياسي لكونه رئيس وزراء هولندا الأطول خدمة".

    المصدر: RT

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