وظهر روته في الفيديو وهو يصطحب شوف خلال جولة في مقر الحكومة ثم يصافحه أمام الصحفيين ثم ركب دراجة ليغادر المكان.

وقال شوف: "بعد وصولي إلى بيننهوف، تم التوقيع على بروتوكول نقل السلطة وتسلمت مطرقة مجلس الوزراء من سلفي مارك روته وبذلك تنتقل القيادة السياسية رسميا".

Na aankomst op het Binnenhof volgde de ondertekening van de protocollaire overdracht en ontving ik van mijn voorganger Mark Rutte de voorzittershamer van de ministerraad. Hiermee is de politieke leiding van het ministerie van Algemene Zaken officieel overgedragen.#kabinetSchoof… pic.twitter.com/83JD5t7One — Dick Schoof (@MinPres) July 2, 2024

وقد أثار هذا الفيديو تفاعلا عبر منصة "إكس"، وكتب سفير هولندا لدى بريطانيا وأيرلندا الشمالية كاريل فان أوستروم، عبر منصة "إكس": "هذه هي هولندا.. رئيس وزرائنا منذ 14 عاما يترك منصبه على دراجة".

This is the Netherlands.

Our Prime Minister of fourteen years leaves office.

On a bicycle. pic.twitter.com/8y3SG5Kn64 — Karel van Oosterom (@KvanOosterom) July 2, 2024

وعلق ناشط قائلا: "بعد 14 عاما في الحكم... لم يغادر المبنى وهو بعمر التسعين، لم يغادر المبنى إلى القبر، لم يغادر المبنى إلى السجن بعد ثورة دامية، لم يغادر وحساباته المصرفية مليئة بالمليارات، وأخيرا، لم يغادر برفقة جيش من الحراس وأسطول سيارات، بل غادر المبنى على دراجة هوائية وبمفرده. العرب يريدون كل شيء في الأحلام".

((بعد ١٤ عاماً في الحكم، هكذا غادر رئيس الوزراء الهولندي السابق ”مارك روته“ مبنى رئاسة الوزراء بعد اتمام مراسم تسليم السلطة رسميا لخلفه ”ديك شوف“. لم يغادر المبنى وهو بعمر التسعين، لم يغادر المبنى الى القبر، لم يغادر المبنى الى السجن بعد ثورة دامية، لم يغادر وحساباته المصرفية… pic.twitter.com/PCjN89CXqY — دكتور جاسم خلفان (@Jasimkhalfan2) July 3, 2024

وقال آخر: "من زياراتي لهولندا تعلمت الكثير من الدروس واليوم درس جديد عن بعد: يمكن للحاكم أن ينهي مهمته ويسلم الأمانة لمن يليه بود واحترام. مارك روته يسلم العهدة لديك شوف اليميني ويغادر على دراجة هوائية. أضفت فيديو لحادثة قديمة عندما سقط كوب القهوة من يده. من حقنا أن نتأمل".

من زياراتي لهولندا تعلمت الكثير من الدروس واليوم درس جديد عن بعد: يمكن للحاكم أن ينهي مهمته ويسلم الأمانة لمن يليه بود واحترام.

مارك روته يسلم العهدة لديك شوف اليميني ويغادر على دراجة هوائية.

أضفت فيديو لحادثة قديمة عندما سقط كوب القهوة من يده.

من حقنا أن نتأمل.🙃 pic.twitter.com/zcd5w4YveR — Ashakaki (@Ashakaki) July 3, 2024

فى الفيديو الاول، ! و بعد ١٤ عاماً في الحكم، هكذا غادر رئيس الوزراء الهولندي السابق ”مارك روته“ مبنى رئاسة الوزراء بعد اتمام مراسم تسليم السلطة رسميا لخلفه ”ديك شوف“ وهو يقود دراجة هوائية وحده بدون حراسة وشعبه حوله يودعه بكل حب!

اما الفيديو الثانى فيظهر موكب السيسي المهيب الذى… pic.twitter.com/zfsqC6Hobs — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) July 2, 2024

وكتب آخر: "... يشتهر مارك روته بعاداته في ركوب الدراجات، وكثيرا ما شوهد وهو يركب الدراجة متجها إلى العمل".

The Netherlands' Prime Minister, who has served for fourteen years, has stepped down.

He left office on his bicycle.

Mark Rutte is known for his cycling habits and has often been seen cycling to work. pic.twitter.com/5yQNL6IgIP — 𝓞𝓷𝔂𝓮𝓪𝓫𝓾𝓸 𝓐𝓳𝓲𝓴𝓮 𝓔𝓵𝓮𝓪𝓷𝔂𝓪 (@Onyeabuo) July 3, 2024

وجاء في تعليق آخر: "ما هو مثال عظيم؟ بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء الهولندي لمدة 14 عاما، غادر مارك روتي منصبه اليوم على دراجة هوائية. وهو يحمل الرقم القياسي لكونه رئيس وزراء هولندا الأطول خدمة".

What a great example? After serving as the Dutch Prime Minister for 14 years, Mark Rutte left office today riding a bicycle. He holds the record for being the longest-serving Netherlands' Prime Minister. pic.twitter.com/nzHoivS58X — The Eastleigh Voice (@Eastleighvoice) July 2, 2024

المصدر: RT