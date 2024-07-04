ونقلت صحيفة "سترانا" الإلكترونية عن تصريح نيكيفوروف قوله: "لدى الرئيس الأوكراني جدول زمني مختلف تماما، ولا يوجد تاكر كارلسون فيه".

وفي وقت سابق أعلن كارلسون على منصة "إكس" أنه سيجري مقابلة مع زيلينسكي قريبا.

وفي أبريل الماضي أفاد الصحفي بأن زعيم نظام كييف تجاهل طلباته العديدة لإجراء مقابلة.

وفي بداية فبراير الماضي أجرى كارلسون مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف فيها موقفه من النزاع في أوكرانيا وأسباب اندلاعه. كما أكد أن روسيا لم رفضت أبدا إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي