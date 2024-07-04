وأضاف أن الموضوع الثاني للقمة، الوقوف على مدى وفاء الدول الأعضاء في الحلف بالتزاماتها في حجم إنفاقها العسكري في إطار الحلف.

وفي وقت سابق، صرح كوسينياك كاميش بأن بولندا ستطالب خلال القمة جميع دول الحلف بالامتثال لمعايير إنفاقها العسكري بقيمة 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

المصدر: RT