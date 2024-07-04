وارسو: المساعدات العسكرية لأوكرانيا محور قمة "الناتو" في واشنطن
أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستتوسط القضايا الرئيسية المطروحة على جدول قمة "الناتو" في واشنطن بين 9 و11 يوليو الجاري.
وأضاف أن الموضوع الثاني للقمة، الوقوف على مدى وفاء الدول الأعضاء في الحلف بالتزاماتها في حجم إنفاقها العسكري في إطار الحلف.
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وفي وقت سابق، صرح كوسينياك كاميش بأن بولندا ستطالب خلال القمة جميع دول الحلف بالامتثال لمعايير إنفاقها العسكري بقيمة 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.
المصدر: RT
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