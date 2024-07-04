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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 08:07 GMT

    وارسو: المساعدات العسكرية لأوكرانيا محور قمة "الناتو" في واشنطن

    أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستتوسط القضايا الرئيسية المطروحة على جدول قمة "الناتو" في واشنطن بين 9 و11 يوليو الجاري.

    وارسو: المساعدات العسكرية لأوكرانيا محور قمة
    Sputnik

    وأضاف أن الموضوع الثاني للقمة، الوقوف على مدى وفاء الدول الأعضاء في الحلف بالتزاماتها في حجم إنفاقها العسكري في إطار الحلف.

    وفي وقت سابق، صرح كوسينياك كاميش بأن بولندا ستطالب خلال القمة جميع دول الحلف بالامتثال لمعايير إنفاقها العسكري بقيمة 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

    المصدر: RT

     

     

     

     

     

     

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