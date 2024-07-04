وقالت صحيفة "روسكي إنجينير" (المهندس الروسي) إن "باتريوت" لا تعد وسيلة فعالة ضد قنابل "فاب" الروسية الموجهة الحائمة ليس بسبب أنها لا تصيبها، وإنما لأنها تعجز عن إسقاطها.

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وقد أظهرت صورة بالحركة البطيئة لقصف المنشآت العسكرية في مدينة خاركوف الأوكرانية أن قنبلة "فاب - 500" الروسية تنقلب رأسا على عقب نتيجة إلحاق أضرار بها من قبل صاروخ مضاد للجو، وعلى الرغم من ذلك تستمر في السير نحو الهدف المعين لها.

وتقول الصحيفة إن صمود القنابل الروسية هو جزء فقط، ويكمن الجزء الآخر في كمية تلك القنابل التي لا تعد ولا تحصى منذ عهد الاتحاد السوفيتي. واستطاعت المصانع الروسية بسرعة تزويد تلك القنابل الرخيصة بوحدة تعديل المسار بطريقة صناعية، ما حوّلها إلى سلاح فائق الدقة، وتكلفتها تقل أضعافا عن تكلفة صاروخ أمريكي واحد من طراز "باتريوت".

ولا تستطيع الصناعة الأمريكية بالطبع إنتاج 3200 صاروخ كل شهر، أما الصناعة الروسية فتنتج شهريا مثل هذا العدد بالضبط من القنابل الموجهة فائقة الدقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا