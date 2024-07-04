إقرأ المزيد جندي أوكراني يقطع نهر دنيبر على عبوات بلاستيكية ويسلم نفسه للجانب الروسي (فيديو)

وقال: الاستسلام الجماعي بين قوات كييف صار ظاهرة عادية مؤخرا، حيث سجلنا ثلاث حالات استسلام بالمئات منهم. أكدوا لنا أنهم كانوا يخططون للاستسلام منذ لحظة تعبئتهم، لأن ذلك السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة، والإفلات من القتال في معارك خاسرة إلى جانب جيش زيلينسكي.

وأضاف أن العسكريين الروس يدمرون بنجاح مستودعات الذخيرة ونقاط القيادة الأوكرانية ويبيدون قوافل كاملة للعدو.

المصدر: نوفوستي