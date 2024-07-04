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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 12:56 GMT

    دونيتسك تعلن عن استسلام جماعي لقوات كييف

    أعلن يان غاغين مستشار حاكم جمهورية دونيتسك الروسية استسلام المئات من عسكريي كييف بشكل شبه يومي للجيش الروسي، بعد إدراكهم أن الاستلام هو السبيل الوحيد لبقائهم أحياء.

    دونيتسك تعلن عن استسلام جماعي لقوات كييف
    AFP

    وقال: الاستسلام الجماعي بين قوات كييف صار ظاهرة عادية مؤخرا، حيث سجلنا ثلاث حالات استسلام بالمئات منهم. أكدوا لنا أنهم كانوا يخططون للاستسلام منذ لحظة تعبئتهم، لأن ذلك السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة، والإفلات من القتال في معارك خاسرة إلى جانب جيش زيلينسكي.

    وأضاف أن العسكريين الروس يدمرون بنجاح مستودعات الذخيرة ونقاط القيادة الأوكرانية ويبيدون قوافل كاملة للعدو.

    المصدر: نوفوستي

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