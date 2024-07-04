إقرأ المزيد زيلينسكي: لا نستبعد إجراء مفاوضات مع روسيا عبر وسطاء

وكتبت "بلومبرغ": "استبعد زيلينسكي حضور بوتين مفاوضات السلام إن نجحت خطط تنظيمها في المستقبل المنظور، فيما لم يستبعد دعوته إليها".

وعقد في سويسرا يومي 15 و16 يونيو الماضي مؤتمر هزيل حول "السلام في أوكرانيا" دون دعوة روسيا إليه، وصفه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بـ"السريالي".

وطرح الرئيس فلاديمير بوتين عشية مؤتمر سويسرا شروط روسيا لبدء المفاوضات مع أوكرانيا، وبينها انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وتخلي كييف عن خططها للانضمام إلى حلف "الناتو"، وإعلانها الحياد والتخلي عن أي مساع للحصول على أسلحة النووية.

المصدر: نوفوستي