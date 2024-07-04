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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 07:17 GMT

    "بلومبرغ": زيلينسكي يستبعد حضور بوتين "قمة السلام المقبلة" حول أوكرانيا حال دعوته

    استبعد زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في حديث لوكالة "بلومبرغ" حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قمة السلام الجديدة حول أوكرانيا في المستقبل المنظور"، مرجحا دعوته لهذه القمة.

    AP

    وكتبت "بلومبرغ": "استبعد زيلينسكي حضور بوتين مفاوضات السلام إن نجحت خطط تنظيمها في المستقبل المنظور، فيما لم يستبعد دعوته إليها".

    وعقد في سويسرا يومي 15 و16 يونيو الماضي مؤتمر هزيل حول "السلام في أوكرانيا" دون دعوة روسيا إليه، وصفه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بـ"السريالي".

    وطرح الرئيس فلاديمير بوتين عشية مؤتمر سويسرا شروط روسيا لبدء المفاوضات مع أوكرانيا، وبينها انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وتخلي كييف عن خططها للانضمام إلى حلف "الناتو"، وإعلانها الحياد والتخلي عن أي مساع للحصول على أسلحة النووية.

    المصدر: نوفوستي

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