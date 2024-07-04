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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 08:22 GMT

    بوتين: العالم متعدد الأقطاب أصبح حقيقة واقعة ودائرة الدول المؤيدة لنظام عالمي عادل تتسع

    أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن العالم متعدد الأقطاب أصبح حقيقة واقعة مشيرا إلى اتساع دائرة الدول المؤيدة لنظام عالمي عادل، وبروز مراكز قوة وتنمية جديدة في العالم.

    بوتين: العالم متعدد الأقطاب أصبح حقيقة واقعة ودائرة الدول المؤيدة لنظام عالمي عادل تتسع
    Sputnik

    وقال بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "في ظل المتغيرات السريعة في العالم، تبرز الحاجة لموقف منظمة شنغهاي للتعاون المبادر في الشؤون الدولية. العالم متعدد الأقطاب أصبح حقيقة واقعة".

    وأضاف: "نحن على يقين تام من أن منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" تمثلان  أساس النظام العالمي الجديد المتكون، وقاطرة للتنمية العالمية وإرساء التعددية الدولية".

    ولفت بوتين إلى أن "دائرة الدول التي تدعو إلى نظام عالمي عادل ومستعدة للدفاع بحزم عن حقوقها المشروعة والقيم التقليدية آخذة في الاتساع، كما تتعزز مراكز القوة والتنمية الجديدة عالميا".

    وأضاف: "مبادرة الوحدة الدولية من أجل الوفاق العالمي" تهدف لضمان ظروف النمو المستدام للجميع على قدم المساواة بغض النظر عن النظام السياسي والاقتصادي، أو الانتماء الديني والثقافي".

    المصدر: تاس

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