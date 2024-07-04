وقال بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "في ظل المتغيرات السريعة في العالم، تبرز الحاجة لموقف منظمة شنغهاي للتعاون المبادر في الشؤون الدولية. العالم متعدد الأقطاب أصبح حقيقة واقعة".

وأضاف: "نحن على يقين تام من أن منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" تمثلان أساس النظام العالمي الجديد المتكون، وقاطرة للتنمية العالمية وإرساء التعددية الدولية".

ولفت بوتين إلى أن "دائرة الدول التي تدعو إلى نظام عالمي عادل ومستعدة للدفاع بحزم عن حقوقها المشروعة والقيم التقليدية آخذة في الاتساع، كما تتعزز مراكز القوة والتنمية الجديدة عالميا".

وأضاف: "مبادرة الوحدة الدولية من أجل الوفاق العالمي" تهدف لضمان ظروف النمو المستدام للجميع على قدم المساواة بغض النظر عن النظام السياسي والاقتصادي، أو الانتماء الديني والثقافي".

المصدر: تاس