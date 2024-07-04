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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 06:08 GMT

    "شنغهاي للتعاون": استقرار آسيا الوسطى ضمان لأمن المنظمة

    أكد تشانغ مينغ الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون أن الاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة في آسيا الوسطى، ضمان لأمن وازدهار دول المنظمة.

    Sputnik

    وأضاف في حديث لوكالة Kazinform: "الاستقرار والتنمية الاقتصادية في آسيا الوسطى ضمان لأمن وازدهار دول المنظمة، حيث يتم الترحيب بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين دول آسيا الوسطى وباقي دول المنظمة على مختلف المستويات. نتوقع من دول آسيا الوسطى إسهاما أكبر في تطوير منظمة شنغهاي للتعاون وتعزيز التبادلات والتعاون في إطارها".

    وأشار إلى أن كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان كانت من الدول المؤسسة للمنظمة، وتعتبر من المشاركين بنشاط في تطور المنظمة، حيث تقدم مساهمات كبيرة في تعميق التعاون بالمنظمة.

    و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية تأسست عام 2001 وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وبيلاروس وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، فيما تتمتع أفغانستان ومنغوليا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات وتركيا وسريلانكا بصفة عضو مراقب في المنظمة.

    وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 يوليو بمشاركة قادة روسيا وأذربيجان وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

    كما سيحضر القمة الأمين العام للمنظمة تشانغ مينغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

    المصدر: RT

     

     

     

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