وينطلق البرنامج الرئيسي للقمة غدا 4 يوليو، فما تشهد أستانا اليوم لقاءات ثنائية، حيث من المرتقب أن يلتقي الرئيس بوتين مع رؤساء ست دول أجنبية على الأقل.

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وسيعقد الرئيس الروسي لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والزعيم الصيني شي جين بينغ، ومن المتوقع أن يجري مباحثات مع زعماء أذربيجان وكازاخستان ومنغوليا وباكستان.

وتم الاتفاق على لقاء للرئيس بوتين يوم الخميس مع القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر الذي يتولى قيادة البلاد منذ مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة.

ومن غير المستبعد أن يجري الرئيس الروسي خلال وجوده في أستانا، لقاءات أخرى.

ويتضمن برنامج القمة في حد ذاته، مناقشة جدول الأعمال الدولي والإقليمي، فضلا عن التوقيع على 24 وثيقة.

المصدر: تاس