وأشار بيسكوف إلى أن الحوار مع الشركاء حول هذا المبادرة مستمر ويجرى بشكل تدريجي.

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين أن الوقت قد حان لبحث ضمانات الأمن الجماعي في أوراسيا والحد من وجود القوات العسكرية فيها من خارج المنطقة.

وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا خلال يومي 3 و4 يوليو بمشاركة قادة روسيا وأذربيجان وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

كما سيحضر القمة الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون تشانغ مينغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

المصدر: "نوفوستي"