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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 04:31 GMT

    بيسكوف: قمة شنغهاي للتعاون ستبحث مبادرة بوتين للأمن الأوراسي

    أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أستانا بكازاخستان، ستبحث مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لنظام أمني جديد في أوراسيا.

    بيسكوف: قمة شنغهاي للتعاون ستبحث مبادرة بوتين للأمن الأوراسي
    Sputnik

    وأشار بيسكوف إلى أن الحوار مع الشركاء حول هذا المبادرة مستمر ويجرى بشكل تدريجي.

    وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين أن الوقت قد حان لبحث ضمانات الأمن الجماعي في أوراسيا والحد من وجود القوات العسكرية فيها من خارج المنطقة.

    وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا خلال يومي 3 و4 يوليو بمشاركة قادة روسيا وأذربيجان وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

    كما سيحضر القمة الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون تشانغ مينغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

    المصدر: "نوفوستي"

     

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