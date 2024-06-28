بوتين يدعو لمناقشة الخطوات المتعلقة بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناقشة الخطوات الإضافية التي اتخذتها موسكو، فيما يتعلق بالوقف الاختياري الأحادي لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال بوتين خلال اجتماع عملي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "سننظر اليوم في مسألة اتخاذ روسيا المزيد من الخطوات فيما يتعلق بالوقف أحادي الجانب لنشر الصواريخ الأرضية المتوسطة والقصيرة المدى".

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وأشار إلى أنه قبل عدة سنوات، انسحبت الولايات المتحدة، تحت ذريعة بعيدة المنال، من هذه المعاهدة وأعلنت أنها ستنتج مثل هذه الأنظمة الصاروخية.

وأضاف بوتين: "لقد أعلنا في عام 2019 أننا لن ننتج هذه الصواريخ، ولن ننشرها حتى تنشر الولايات المتحدة هذه الأنظمة في بعض مناطق العالم".

هذا وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، إن موسكو قد تراجع ما أعلنته سابقا من وقف لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، بسبب خطط واشنطن نشر مثل هذه الأنظمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن رد فعل موسكو حول القضية، مؤكدا أن "معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى أمر لا مفر منه، ولا نستبعد خطوات إضافية في مجال الردع النووي، لأن الصواريخ الأمريكية ستكون قادرة على الوصول إلى مواقع القيادة ومواقع قواتنا النووية".

المصدر: RT