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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 10:24 GMT

    "الناتو" يخشى انسحاب فرنسا من قيادته العسكرية إذا فازت لوبان بالانتخابات

    أفاد موقع Euractiv الإخباري الأوروبي بأن "الناتو" يخشى من انسحاب فرنسا من القيادة العسكرية للحلف إذا فاز التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان بالانتخابات البرلمانية الفرنسية.

    AP

    وقال الموقع نقلا عن دبلوماسيين في الناتو لم يذكر أسماءهم: "لا تستبعد مجموعة من الدبلوماسيين، أن تقوم فرنسا بخروج سلس من الناتو، ينحصر في ترك فرنسا لقيادة الحلف العسكرية ".

    وذكر الموقع أن بعض الدبلوماسيين في الناتو يشعرون بقلق بالغ، بسبب مخاطر وصول إلى السلطة في فرنسا، حزب التجمع الوطني الذي طالما شكك في جدوى وجود الناتو وضرورة مساعدة أوكرانيا.

    ووفقا للخبير العسكري ميشيل دوكلوس، هناك خطر من أن يسعى التجمع الوطني جاهدا لتنفيذ خروج "ناعم" من الناتو. وأضاف دوكلوس في محادثة مع الصحيفة أنه في الوقت نفسه، لا ينبغي للمرء أن يتوقع انسحاب فرنسا على الفور من التحالف في حالة فوز هذا الحزب.

    في 30 يونيو الماضي، جرت الجولة الأولى من الانتخابات النيابية الفرنسية، وفيها حصل حزب التجمع الوطني على المركز الأول بنسبة 33% من الأصوات، يليه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة على 28% وحزب ماكرون التحالف معا على 20%.

    ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في 7 يوليو.

    المصدر: نوفوستي

     

     

     

     

     

     

     

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