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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 11:09 GMT

    رسميا.. مشاركة 6 لاعبي تنس روس في أولمبياد باريس 2024

    أكد الاتحاد الدولي للتنس مشاركة 6 لاعبين روس في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

    رسميا.. مشاركة 6 لاعبي تنس روس في أولمبياد باريس 2024

    وسيلعب دانييل ميدفيديف، ورومان سافيولين، وبافل كوتوف، وإيكاترينا ألكسندروفا، وميرا أندريفا، وديانا شنايدر في البطولة الفردية.
    في السابق، رفض كل من كارين خاشانوف وأندريه روبليف وداريا كاساتكينا وليودميلا سامسونوفا المشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة في باريس.

    رسميا.. مشاركة 6 لاعبي تنس روس في أولمبياد باريس 2024

    وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، استبعدت الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكنها وافقت في ديسمبر 2023، على قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية كرياضيين فرديين محايدين.

    ولن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في الألعاب.

    ولن يتم رفع أي علم، الاستماع إلى أي نشيد، نشر أي ألوان أو أي شيء آخر يتعلق بروسيا وبيلاروس خلال دورة الألعاب الأولمبية.

    ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين.

    المصدر: RT

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