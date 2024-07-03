مباشر

الطلبات الأخيرة

    بوتين يهنئ بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران
    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 22:29 GMT

    صحفية أمريكية: كتيبة "آزوف" نفذت انقلابا عسكريا على زيلينسكي

    أشارت الصحفية الأمريكية كيم إيفرسن إلى أن خوف زيلينسكي وخضوعه لكتيبة "آزوف" النازية الأوكرانية يؤكد أنها نفذت انقلابا عسكريا هادئا عليه واستحوذت على السلطة في أوكرانيا.

    صحفية أمريكية: كتيبة
    AP

    وقالت إيفرسن في  قناتها على موقع "يوتيوب": "إقالة قائد القوات المشتركة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية يوري سودول من منصبه بعد انتقادات من رئيس أركان كتيبة آزوف بوغدان كروتيفيتش، يشير إلى انتقال السلطة إلى أيدي القوميين".

    وأضافت إيفرسن: "هذا دليل على أن انقلابا عسكريا هادئا حدث في أوكرانيا، وأن زيلينسكي قد تعرض للترهيب".

    وكان فلاديمير زيلينسكي قد أعلن عن إعفاء قائد القوات المشتركة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق يوري سودول من مهامه واستبدله بأندريه غناتوف، ولم يكشف زيلينسكي عن الأسباب.

    وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن الإدارة الأمريكية رفعت الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانية.

    وأدان الكرملين بشدة رفعَ الحظر الأمريكي عن إمدادات الأسلحة لكتيبة آزوف الإرهابية الأوكرانية.. ووصف الكتيبة بالتنظيم القومي المتطرف بشدة.

    يذكر أنه وبموجب قرار المحكمة العليا الروسية بتاريخ 2 أغسطس 2022 تم اعتبار كتيبة "آزوف" منظمة إرهابية محظورة أنشطتها في روسيا.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم العربي

    مصدران يكشفان لـ"رويترز" عن موقف "حزب الله" من رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

    أخبار العالم العربي

    "صليات من صواريخ الكاتيوشا وأسلحة أخرى".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الجمعة

    أخبار العالم

    أوربان يعلن عن إنجاز المهمة في زيارته لموسكو: حققت هدفي بفتح قنوات اتصال مباشر وبدء الحوار مع بوتين

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية تنفي أي معلومات لديها عن نية أردوغان لقاء الأسد في روسيا

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري يرصد "الدمار الهائل" الذي لحق بالطبيعة في شمال إسرائيل والجولان "المحترق" (صور)