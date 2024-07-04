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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 00:20 GMT

    نائبة أمريكية تعرض على تاكر كارلسون سؤالا لزيلينسكي

    عرضت العضو في مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين على الصحفي تاكر كارلسون أن يسأل الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي "أين الأموال" الأمريكية.

    نائبة أمريكية تعرض على تاكر كارلسون سؤالا لزيلينسكي
    ZUMA Press, Inc./Alamy Live News / Legion-Media

    وكتبت تايلور غرين في حسابها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "إسأل زيلينسكي أين أموالنا وقل له إنه يجب أن يعقد اتفاق سلام مع روسيا لإنهاء هذه الحرب. نيابة عن الشعب الأمريكي".

    وجاء ذلك في تعليقها على إعلان الصحفي تاكر كارلسون عن مقابلة مع فلاديمير زيلينسكي.

    وكان تاكر كارلسون قد أجرى مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير الماضي، كان جزء كبير منها يخص النزاع مع أوكرانيا.

    المصدر: RT

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