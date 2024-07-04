وكتبت تايلور غرين في حسابها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "إسأل زيلينسكي أين أموالنا وقل له إنه يجب أن يعقد اتفاق سلام مع روسيا لإنهاء هذه الحرب. نيابة عن الشعب الأمريكي".

Ask Zelenskyy where our money is.

And tell him to make a peace deal with Russia and end this war.



From the American people. https://t.co/s0Jx1oThW2 — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 3, 2024

وجاء ذلك في تعليقها على إعلان الصحفي تاكر كارلسون عن مقابلة مع فلاديمير زيلينسكي.

وكان تاكر كارلسون قد أجرى مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير الماضي، كان جزء كبير منها يخص النزاع مع أوكرانيا.

المصدر: RT