نائبة أمريكية تعرض على تاكر كارلسون سؤالا لزيلينسكي
عرضت العضو في مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين على الصحفي تاكر كارلسون أن يسأل الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي "أين الأموال" الأمريكية.
وكتبت تايلور غرين في حسابها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "إسأل زيلينسكي أين أموالنا وقل له إنه يجب أن يعقد اتفاق سلام مع روسيا لإنهاء هذه الحرب. نيابة عن الشعب الأمريكي".
Ask Zelenskyy where our money is.— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 3, 2024
And tell him to make a peace deal with Russia and end this war.
From the American people. https://t.co/s0Jx1oThW2
صاحب "مقابلة القرن" مع بوتين يعلن نيته إجراء مقابلة مع زيلينسكي قريبا
وجاء ذلك في تعليقها على إعلان الصحفي تاكر كارلسون عن مقابلة مع فلاديمير زيلينسكي.
وكان تاكر كارلسون قد أجرى مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير الماضي، كان جزء كبير منها يخص النزاع مع أوكرانيا.
المصدر: RT
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