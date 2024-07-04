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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 09:29 GMT

    بوتين: 92% من تجارة روسيا مع "شنغهاي للتعاون" تجرى بالروبل وعملات الدول الأعضاء

    أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بازدياد تعامل دول منظمة شنغهاي للتعاون بالعملات الوطنية، مشيرا إلى أن 92% من النشاط التجاري بين روسيا والدول الأعضاء يدار بالروبل الروسي وعملات الأعضاء.

    بوتين: 92% من تجارة روسيا مع
    Sputnik

    وأضاف خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "تعمل الدول الأعضاء في المنظمة على زيادة استخدام العملات الوطنية في نشاطها التجاري، وعلى سبيل المثال في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، 92% من التعاملات التجارية بين روسيا والدول الأعضاء أديرت بالروبل الروسي وعملات الدول الأعضاء".

    وذكّر الرئيس بوتين المشاركين في القمة بالاقتراح الروسي على المنظمة لتأسيس آلية دفع وحوالات خاصة بها بعيدة عن منظومة "سويفت" الغربية، مشيرا إلى استمرار نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدان المنطقة.

    وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 يوليو بمشاركة قادة روسيا وأذربيجان وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

    كما يشارك في القمة الأمين العام للمنظمة تشانغ مينغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

    المصدر: نوفوستي

     

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