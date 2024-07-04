وأضاف خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "تعمل الدول الأعضاء في المنظمة على زيادة استخدام العملات الوطنية في نشاطها التجاري، وعلى سبيل المثال في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، 92% من التعاملات التجارية بين روسيا والدول الأعضاء أديرت بالروبل الروسي وعملات الدول الأعضاء".

وذكّر الرئيس بوتين المشاركين في القمة بالاقتراح الروسي على المنظمة لتأسيس آلية دفع وحوالات خاصة بها بعيدة عن منظومة "سويفت" الغربية، مشيرا إلى استمرار نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدان المنطقة.

وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 يوليو بمشاركة قادة روسيا وأذربيجان وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

كما يشارك في القمة الأمين العام للمنظمة تشانغ مينغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

المصدر: نوفوستي