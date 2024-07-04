وقال بوتين خلال مباحثاته مع محمد مخبر الرئيس الإيراني المؤقت على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا اليوم: "الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تبحث طلب إيران منحها صفة العضو المراقب في الاتحاد. من جهتنا، نعلن تأييدنا التم لطلب طهران".

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وأشار بوتين إلى أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الاتحاد وإيران ستسهم أيضا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وشدد بوتين على تطابق مواقف موسكو وطهران تجاه القضايا الدولية الرئيسية.

وقال: "يربط موسكو وطهران سعي مشترك لقيام نظام عالمي متعدد الأقطاب، والامتثال الكامل للقانون الدولي والحفاظ على مركزية الأمم المتحدة".

المصدر: نوفوستي