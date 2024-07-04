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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 10:19 GMT

    بوتين يعلن تأييد روسيا التام لمنح إيران صفة العضو المراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

    أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييد روسيا التام لطلب إيران منحها صفة العضو المراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا.

    بوتين يعلن تأييد روسيا التام لمنح إيران صفة العضو المراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
    Sputnik

    وقال بوتين خلال مباحثاته مع محمد مخبر الرئيس الإيراني المؤقت على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا اليوم: "الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تبحث طلب إيران منحها صفة العضو المراقب في الاتحاد. من جهتنا، نعلن تأييدنا التم لطلب طهران".

    وأشار بوتين إلى أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الاتحاد وإيران ستسهم أيضا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

    وشدد بوتين على تطابق مواقف موسكو وطهران تجاه القضايا الدولية الرئيسية.

    وقال: "يربط موسكو وطهران سعي مشترك لقيام نظام عالمي متعدد الأقطاب، والامتثال الكامل للقانون الدولي والحفاظ على مركزية الأمم المتحدة".

    المصدر: نوفوستي

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