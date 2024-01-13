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لحظة بلحظة.. صنعاء تتعرض للقصف مجددا.. تطورات الهجوم الأمريكي البريطاني على مواقع في اليمن

أخبار العالم

لحظة بلحظة.. صنعاء تتعرض للقصف مجددا.. تطورات الهجوم الأمريكي البريطاني على مواقع في اليمن
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أثار الهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثيين دون تفويض أممي إدانات رسمية دولية واسعة، فيما دعت لندن طهران لإجبار الحوثيين على "التوقف" بينما لا يرى بايدن ضرورة للتنسيق مع الكونغرس.

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