لحظة بلحظة.. صنعاء تتعرض للقصف مجددا.. تطورات الهجوم الأمريكي البريطاني على مواقع في اليمن

أثار الهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثيين دون تفويض أممي إدانات رسمية دولية واسعة، فيما دعت لندن طهران لإجبار الحوثيين على "التوقف" بينما لا يرى بايدن ضرورة للتنسيق مع الكونغرس.

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