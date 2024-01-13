سلوتسكي يكشف السبب الحقيقي لعملية الغرب ضد الحوثيين

قال البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي، إن قصف الغرب للحوثيين ليس مساعدة للسعودية، بل محاولة من الأنجلوسكسون لإنقاذ جيوبهم، لأنهم يخسرون الأموال بسبب تعطيل العبور عبر قناة السويس.

وأضاف سلوتسكي، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الليبرالي ويترأس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما: "القصف الذي يتعرض له الحوثيون لا يهدف لمساعدة السعودية. العالم الأنجلوسكسوني يخسر أموالا هائلة بسبب تعطيل المرور عبر قناة السويس. هم يحاولون إنقاذ جيوبهم. سيتخذ عبور السويس قريبا مسارا مختلفا. روسيا تنشئ ممر نقل بين الشمال والجنوب، والذي سيصبح بنية تحتية منطقية جديدة لأوراسيا".

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وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر يوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة".

من جهتها أعلنت العربية السعودية أنها "تتابع بقلق بالغ" العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، مضيفة أنها و"إذ تؤكد أهمية المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، تدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد".

المصدر: نوفوستي