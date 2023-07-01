آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /1.07.2023/
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية حسب نشرة وزارة الدفاع اليومية.
الجيش الروسي يتصدى لمحاولة استطلاع قتالية أوكرانية على اتجاه زابوروجيه
"وول ستريت جورنال": مدير الـCIA اتصل بنظيره الروسي بعد تمرد فاغنر
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في محور أفدييفكا (فيديو)
رئيس أركان الجيش الأمريكي: نفكر بإرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا
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"واشنطن بوست": مدير الـCIA بحث في كييف خطط استعادة الأراضي والمفاوضات مع روسيا
صحيفة أمريكية تتحدث عن سلاح روسي مرعب ورخيص الثمن يشكل أكبر تهديد لقوات كييف
زيلينسكي: أوكرانيا تسعى لتحقيق نتائج في الميدان قبل قمة الناتو