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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /1.07.2023/

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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /1.07.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية حسب نشرة وزارة الدفاع اليومية.

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