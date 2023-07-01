سيناتورة أمريكية تقترح حظر تمويل أوكرانيا حتى نهاية النزاع

قدمت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، تعديلا لحظر أي تمويل لأوكرانيا حتى يتم التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الحالي.

وكتب غرين: "من أجل تحقيق السلام، قمت أيضا بإجراء تعديل لحظر أي تمويل لأوكرانيا حتى يتم التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب".

كما أعلنت عن إدخال تعديل لقانون تمويل الدفاع الوطني الأمريكي، والذي بموجبه يجب حظر توريد طائرات مقاتلة من طراز F-16 وصواريخ بعيدة المدى إلى كييف.

واختتمت غرين بالقول: "يجب أن نعزز السلام، لا أن نمول الحرب".

المصدر: نوفوستي