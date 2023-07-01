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الجيش الروسي يصد أربع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سوليدار

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الجيش الروسي يصد أربع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سوليدار
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صد مقاتلو اللواء 200 من المجموعة الجنوبية للقوات الروسية أربع هجمات للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية في منطقة سوليدار.

وقال مصدر في المجموعة إنه لمدة أسبوع ونصف، كانت هنالك هجمات واسعة النطاق للعدو بمختلف الأسلحة وسط إمدادهم بتعزيزات عسكرية، منوها بأنه بمساعدة  المسيرات الروسية تمكنوا من تحديد الأهداف بدقة واستهدافها وضربها بالمدفعية الروسية وتدمير معداتهم.

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وتمكنت قوات المجموعة الروسية من صد أربع محاولات هجومية للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها أمس الجمعة، عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتي بلغت 425 جنديا ومرتزقا على جميع جبهات القتال، حيث حاولت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، القيام بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، وكراسنوليمانسكي، ودونيتسك، وكوبيانسك.

المصدر: نوفوستي

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