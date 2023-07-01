سالدو: القوات الروسية تقضي على المسلحين الأوكران تحت جسر أنتونوفسكي

قال القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو، إن وحدات من مجموعة "دنيبر" من القوات الروسية شنت هجوما مفاجئا وقضت على مجموعة قوات أوكرانية كانت مختبئة تحت جسر أنتونوفسكي.

وأضاف سالدو في منشور: "الليلة الماضية، قام جنود مجموعة دنيبر بتطهير المنطقة على الضفة اليسرى بالقرب من جسر أنتونوفسكي. نفذ جنود القوات الخاصة هجوما مفاجئا من الخلف، واقتربوا من جانب النهر في قوارب بحلول الساعة 03:00k بالقرب من المعقل الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون".

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وتابع قائلا: "جنودنا، كما هو الحال دائما، أظهروا الشجاعة والتصميم والحنكة، وتمت تصفية العدو".

واشتدت الاشتباكات في الأيام الأخيرة بين الجيش الروسي والمرتزقة الأوكرانيين في الجزيرة تحت جسر أنتونوفسكي. حيث لم تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من الوصول إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، فقد كانوا يختبئون من نيران المدفعية الروسية في المنازل الريفية على بعد بضعة كيلومترات من أليوشكي.

المصدر: تاس