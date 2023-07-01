 
مباشر

سالدو: القوات الروسية تقضي على المسلحين الأوكران تحت جسر أنتونوفسكي

أخبار العالم

سالدو: القوات الروسية تقضي على المسلحين الأوكران تحت جسر أنتونوفسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vlvl

قال القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو، إن وحدات من مجموعة "دنيبر" من القوات الروسية شنت هجوما مفاجئا وقضت على مجموعة قوات أوكرانية كانت مختبئة تحت جسر أنتونوفسكي.

وأضاف سالدو في منشور: "الليلة الماضية، قام جنود مجموعة دنيبر بتطهير المنطقة على الضفة اليسرى بالقرب من جسر أنتونوفسكي. نفذ جنود القوات الخاصة هجوما مفاجئا من الخلف، واقتربوا من جانب النهر في قوارب بحلول الساعة 03:00k بالقرب من المعقل الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون".

إقرأ المزيد
ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عن ضربة روسية قضت على عدد كبير من المرتزقة الأمريكيين في دونيتسك
ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عن ضربة روسية قضت على عدد كبير من المرتزقة الأمريكيين في دونيتسك

وتابع قائلا: "جنودنا، كما هو الحال دائما، أظهروا الشجاعة والتصميم والحنكة، وتمت تصفية العدو".

واشتدت الاشتباكات في الأيام الأخيرة بين الجيش الروسي والمرتزقة الأوكرانيين في الجزيرة تحت جسر أنتونوفسكي. حيث لم تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من الوصول إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، فقد كانوا يختبئون من نيران المدفعية الروسية في المنازل الريفية على بعد بضعة كيلومترات من أليوشكي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا