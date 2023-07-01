برلماني نمساوي: لا بديل للغاز الروسي في بلادنا

قال رومان هايدر، عضو البرلمان عن حزب الحرية النمساوي، إنه لا يوجد لدى بلاده بدائل للغاز الطبيعي الروسي.

ووفقا له، تعاني وزيرة الطاقة النمساوية ليونور جوسلر من هوس الطاقة الخضراء، ورغم تصريحاتها السابقة حول "عدم موثوقية" خيار الحصول على الغاز من روسيا، إلا أنها لا تملك أية فكرة عن كيفية رفض الغاز من روسيا.

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وأضاف هايدر: "الوزيرة مهووسة جدا بالصفقات الخضراء. لكن ليس لديها أي فكرة عن كيفية التخلي عن الغاز الروسي، لذلك دعت موردي الغاز لإخبارها بكيفية القيام بذلك. وهي لم تصبح أكثر دراية ومعرفة بعد اللقاء. الحقيقة ان النمسا ليس لديها بديل للغاز الروسي".

وشدد النائب على أن بلاده تحصل على جزء من الغاز من ألمانيا وإيطاليا، لكن فيينا "لا تريد أن تعرف من أين تحصل هاتين الدولتين على هذا الغاز".

واختتم النائب حديثه بالقول: "وبالتالي، فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن أكثر بكثير من نسبة 64٪ المعلنة من الغاز، تأتي من روسيا".

يوم الاثنين الماضي، قالت الوزيرة ليونور جوسلر، إن النمسا لا تزال تتلقى معظم إمداداتها من الغاز من روسيا. وأشارت الوزيرة إلى أن الحصول على الغاز من روسيا خيار "غير موثوق به"، ويجب بذل الجهود للتخلي عن موارد الطاقة الروسية.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على واردات الغاز الروسي، لكن معظم دوله الأعضاء فيه، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حددت هدفها لتقليل مشتريات الغاز من روسيا.

من جانبها صرحت شركة غازبروم مرات كثيرة، أنها تفي بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين.

المصدر: نوفوستي