طالبت، داغمار بيلاكوفيتش نائبة رئيس كتلة "حزب الحرية النمساوية" الحكومة برفع العقوبات عن روسيا وكبح التضخم الناجم عنها، والذي ينعكس على النمساويين بالدرجة الأولى.

وقالت: "الحرب الاقتصادية التي أعلنتموها على روسيا تطال شعبكم بالدرجة الأولى، وبشيطنة الفحم والغاز، خلقتهم التضخم الأخضر الذي يعاني النمساويون آثاره. غيروا نهجكم، وباشروا العمل في نهاية المطاف بما يخدم مصالح شعبكم، يا سيادة المستشار".

وأضافت: "بلادنا تعاني أعلى نسبة تضخم في منطقة اليورو، والقطاع الصحي تدمّر، ناهيك عن النتائج الكارثية لسياسة الهجرة التي تمارسها الحكومة".

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المصدر: "كراسنايا فيسنا"