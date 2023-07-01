السلطات تجبر رهبان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية على مغادرة بيشيرسكايا لافرا قبل 4 يوليو

قال نيكيتا تشيكمان محامي دير كييف بيشيرسكايا لافرا، إن وزارة الثقافة في أوكرانيا، طالبت رهبان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بإخلاء مباني الدير قبل حلول يوم 4 يوليو.

وجاء في الرسالة التي تلقاها المحامي من الجانب الأوكراني: "بموجب قرار إدارة المحمية، تم تشكيل لجنة لإغلاق وتشميع الأبنية وستباشر عملها في الرابع من يوليو. في هذا الصدد، نطلب منكم إخلاء المبنى وتسليمهم مفاتيح المحمية إلى هذه اللجنة. وفي حال الامتناع عن تطبيق القرار ورفض تسليم مفاتيح ابنية الدير <...> سيتم استبدال هذه الأقفال وتشميع المباني".

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ويشار إلى أن جولة جديدة من النزاع حول كييف - بيشيرسك لافرا، بدأت في مارس، بعد أن فسخت وزارة الثقافة عقد الإيجار وطالبت الرهبان بمغادرة الدير بحلول نهاية الشهر.

ومن جانبه قال وزير الثقافة الأوكراني ألكسندر تكاتشينكو، إنه بمقدور الرهبان البقاء في الدير، في حال موافقتهم إلى الكنيسة المنشقة الخاضعة لسلطات كييف.

ومن المعروف أن ما يتعرض له المؤمنون الأرثوذكس مؤخرا يأتي في إطار حملة تشنها السلطات الأوكرانية في كييف منذ العام الماضي، في أكبر موجة اضطهاد ضد الكنسية الأرثوذكسية الأوكرانية في التاريخ الحديث للبلاد.

المصدر: نوفوستي