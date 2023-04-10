مقاطعة ريفنا تمنع نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية

قال المجلس الإقليمي لمقاطعة ريفنا، في بيان اليوم الاثنين، إنه اتخذ قرارا بحظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في المنطقة الواقعة بشمال غرب أوكرانيا.

وأضاف البيان: "قرر نواب المجلس الإقليمي في ريفنا بالإجماع حظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في أراضي المقاطعة. وللتصويت على هذا القرار المصيري اجتمع النواب في جلسة استثنائية".

ووفقا للبيان، نال القرار تأييد كل النواب الـ55 الذين حضروا الجلسة.

إقرأ المزيد

في وقت سابق، قال ألكسندر تريتياك عمدة مدينة ريفنو، إن نواب مجلس المدينة في جلسة استثنائية صوتوا لإلغاء حق أبرشية ريفنا التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في استخدام الأراضي التي تقع عليها معابد الكنيسة والتي تعود ملكيتها للدولة.

في وقت سابق، أشار الرئيس السابق لأوكرانيا بيترو بوروشنكو، إلى أن كتلة "التضامن الأوروبي" التي يتزعمها قررت إلزام نوابها في المجالس المحلية بفسخ الاتفاقات الخاصة باستئجار المباني وقطع الأراضي مع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

ومن المعروف أن ما يتعرض له المؤمنون الأرثوذكس مؤخرا يأتي في إطار حملة تشنها السلطات الأوكرانية في كييف منذ العام الماضي، في أكبر موجة اضطهاد ضد الكنسية الأرثوذكسية الأوكرانية في التاريخ الحديث للبلاد.

المصدر: نوفوستي