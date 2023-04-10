برلماني أوكراني: قوانين جديدة عن نقل معابد الكنيسة الأرثوذكسية إلى المنشقين

قال عضو برلمان أوكرانيا تاراس باتينكو، إنه سيتم قريبا تقديم مشاريع قوانين جديدة للبرلمان حول نقل معابد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إلى الكنيسة الأوكرانية المنشقة.

وأضاف باتينكو، في حديث تلفزيوني: "أعتقد أنه لا يمكن وقف عملية نقل معابد الكنيسة التابعة لبطريركية موسكو إلى الكنيسة الأرثوذكسية لأوكرانيا أو إلى أي طائفة أخرى. ولكن من الواضح أنه ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على هذا الأمر بشكل أفضل من خلال القانون. لأن هذا التشريع القائم اليوم ليس كافيا".

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وذكر باتنكو، أن اجتماعا مغلقا لمجلس التنسيق بالبرلمان قد عقد بالفعل وسيتم تقديم "مبادرات تشريعية جديدة" في الأيام المقبلة.

قبل ذلك أشار الرئيس السابق لأوكرانيا بيترو بوروشنكو، إلى أن كتلة "التضامن الأوروبي" التي يتزعمها قررت إلزام نوابها في المجالس المحلية بفسخ الاتفاقات الخاصة باستئجار المباني وقطع الأراضي مع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

ومن المعروف أن ما يتعرض له المؤمنون الأرثوذكس مؤخرا يأتي في إطار حملة تشنها السلطات الأوكرانية في كييف منذ العام الماضي، في أكبر موجة اضطهاد ضد الكنسية الأرثوذكسية الأوكرانية في التاريخ الحديث للبلاد.

واعتمادا على مزاعم حول علاقتها بروسيا قررت السلطات الأوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد حظر أنشطة هذه الكنيسة، كما تم فرض عقوبات على عدد من رجال الدين.

بالإضافة إلى ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعليق جنسية عدد من رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي