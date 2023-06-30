 
مباشر

زيلينسكي: أوكرانيا تسعى لتحقيق نتائج في الميدان قبل قمة الناتو

أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا تسعى لتحقيق نتائج في الميدان قبل قمة الناتو
Globallookpress Pool /Ukrainian Presidential Office
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vlub

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن سعي أوكرانيا لتحقيق نتائج في ميدان القتال قبل قمة الناتو في فيلنيوس، التي تعقد في 11 و12 يوليو المقبل.

وقال زيلينسكي في حديث لقناة RTVE الإسبانية، يوم الجمعة "قبل القمة يجب أن نظهر النتائج".

وكان زيلينسكي قد صرح في وقت سابق، بأن عدم حصول أوكرانيا على الدعوة للانضمام إلى حلف الناتو خلال قمة فيلنيوس سيخيب آمال القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه قد بحث هذا الموضوع أكثر من مرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ والقادة الأوروبيين.

إقرأ المزيد
الرئاسة الاوكرانية: زيلينسكي لن يحضر قمة فيلنيوس إن لم يبد الناتو
الرئاسة الاوكرانية: زيلينسكي لن يحضر قمة فيلنيوس إن لم يبد الناتو "موقفا شجاعا"

من جانبه، أكد ستولتنبرغ أن دول الناتو لن تبحث توجيه دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال قمة فيلنيوس، لكنها ستبحث الخطوات التي ستجعل أوكرانيا أقرب من الانضمام إلى الحلف.

وأشار الأمين العام للناتو كذلك إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستحيل ما دام النزاع على أراضيها مستمرا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا