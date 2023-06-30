زيلينسكي: أوكرانيا تسعى لتحقيق نتائج في الميدان قبل قمة الناتو

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن سعي أوكرانيا لتحقيق نتائج في ميدان القتال قبل قمة الناتو في فيلنيوس، التي تعقد في 11 و12 يوليو المقبل.

وقال زيلينسكي في حديث لقناة RTVE الإسبانية، يوم الجمعة "قبل القمة يجب أن نظهر النتائج".

وكان زيلينسكي قد صرح في وقت سابق، بأن عدم حصول أوكرانيا على الدعوة للانضمام إلى حلف الناتو خلال قمة فيلنيوس سيخيب آمال القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه قد بحث هذا الموضوع أكثر من مرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ والقادة الأوروبيين.

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من جانبه، أكد ستولتنبرغ أن دول الناتو لن تبحث توجيه دعوة رسمية لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف خلال قمة فيلنيوس، لكنها ستبحث الخطوات التي ستجعل أوكرانيا أقرب من الانضمام إلى الحلف.

وأشار الأمين العام للناتو كذلك إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستحيل ما دام النزاع على أراضيها مستمرا.

المصدر: نوفوستي