الرئاسة الاوكرانية: زيلينسكي لن يحضر قمة فيلنيوس إن لم يبد الناتو "موقفا شجاعا"

أعلن نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، إيغور جوفكفا، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي لن يحضر قمة الناتو في فيلنيوس إن لم يبد الحلف "موقفا شجاعا" تجاه عضوية أوكرانيا.

وقال جوفكفا في تصريح لوكالة "رويترز"، يوم الخميس، إن "الرئيس لن يحضر القمة إن لم يبد الزعماء ما يكفي من الشجاعة"، مضيفا أن زيلينسكي "لا يملك وقتا ولن يكون لحضوره لقمة فيلنيوس أي جدوى إن لم تكن هناك نتائج".

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن فنلندا والسويد قدمتا طلبين للحصول على العضوية في الناتو في العام الماضي، حيث وافق الحلف على قبولهما فورا، في يونيو من العام الماضي.

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ويُذكر أن قمة حلف الناتو ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو المقبل.

وكانت التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن أعضاء الناتو يناقشون إمكانية قبول أوكرانيا دون مطالبتها بتنفيذ شروط الانضمام الواردة في "خطة الأعمال للحصول على العضوية".

وفي الوقت ذاته، استبعد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ انضمام أوكرانيا إلى الناتو ما دام النزاع على أراضيها مستمرا.

المصدر: تاس