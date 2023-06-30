صحيفة أمريكية تتحدث عن سلاح روسي مرعب ورخيص الثمن يشكل أكبر تهديد لقوات كييف

أفادت صحيفة 19FortyFive الإلكترونية الأمريكية بأن درون "لانتسيت" الانتحاري الروسي هو أحد المسيّرات الروسية التي تشكل أكبر تهديد للمدرعات والقوة البشرية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن الجنود الأوكرانيين في الحد الأمامي أعلنوا أن كثرة استخدام "لانتسيت" ارتفعت في الأشهر الأخيرة الماضية.

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وقالت الصحيفة إن الدرون الروسي الرخيص الثمن مصنوع من مواد مركبة، ما زاد من قدرته على التخفي عن رادارات العدو. أما جناحاه المصنوعان على شكل حرف X فيسمحان له بتوجيه ضربات دقيقة، وبمقدور الدرون تحقيق الانقضاض عموديا نحو الهدف المراد تدميره. وقد بلغ مدى عمله 40 كيلومترا.

وتعتبر مراكز القيادة والرصد وحشود القوة البشرية وكذلك مدافع الهاوتزر ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات وراجمات الصواريخ، حسب الصحيفة، أهدافا للدرون الانتحاري الروسي.

ويحمل الدرون الذي يزن 12 كيلوغراما 5 كيلوغرامات من الحمولة المفيدة، هي الذخائر الشديدة الانفجار وذخائر الشظايا أو الذخائر الجوفاء أو الذخائر الحرارية. ويمكن توجيه الدرون اثناء التحليق يدويا بواسطة وحدة التحكم الإلكترونية البصرية والتلفزيونية أو عن طريق الملاحة الفضائية.

يذكر أنه بدأ مؤخرا تزويد وحدات الجيش الروسي بدرون أقوى هو "فيكتور – 120" ويحمل ذخائر تزيد قدرتها عن قوة القنابل التي تطلقها قاذفات القنابل "أر بي جي – 5" و"إر بي جي – 7".

المصدر: روسيسكايا غازيتا