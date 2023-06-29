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روسيا..ابتكار طائرة انتحارية مسيرة تطلق من أنبوب محمول

العلوم والتكنولوجيا

روسيا..ابتكار طائرة انتحارية مسيرة تطلق من أنبوب محمول
Globallookpress ap3/ZUMAPRESS.com
صورة تعبيرية
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أعلن المكتب التجريبي لتصميم الطائرات المسيرة أن الخبراء ابتكروا طائرة مسيرة انتحارية تطلق من أنبوب محمول، ما يسمح للجندي بإطلاقها من أي مكان.


ويقول مصدر في المكتب في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: "تجري حاليا أعمال التصميم والإنتاج التجريبي للمكونات الفردية لذخيرة الطائرة المسيرة Vektor-120. ونخطط للبدء في اختبارها في مطلع عام 2024. وتطلق هذه الطائرة من أنبوب محمول يستخدم مرة واحدة فقط ويكون ضمن معدات العسكري".

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ويشير المصدر، إلى أن الجزء الحربي من هذه الطائرة المسيرة الانتحارية سيكون قادرا على رفع حمولة وزنها 220-250 غراما.

ويقول: "هذا الوزن يكفي تماما لتجاوز فعالية قنابل RGD-5 أو F-1 أو ينافس قذائف RPG- 7 ".

ووفقا للمصدر تتميز Vektor-120 عن نظائرها الأمريكية في أنه يمكن إطلاقها من أي مكان ومن مختلف الوضعيات "من نافذة المنزل، أو خندق، أو غابة وغير ذلك. ويمكن للجندي حمل انبوب الإطلاق كما يحمل قاذفة القنابل اليدوية وإطلاق الطائرة المسيرة من داخل المبنى دون أي دخان وبعد مسافة معينة تنفتح اجنحتها وتتجه إلى الهدف المطلوب".

ويشير المصدر إلى أن طول الأنبوب 90 سم وقطره 10 سم ووزنه مع الطائرة المسيرة 2.8 كلغ، وباع جناحي الطائرة 1.2 متر، وأن أقصى سرعة لها تصل إلى 200 كم في الساعة.

ومن المقرر استخدام هذه الطائرات الانتحارية المسيرة في تدمير المدرعات الخفيفة مثل حاملات الجنود والسيارات المدرعة وكذلك قوات العدو.

المصدر: تاس

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