قال مصدر في إدارة مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، إن الجيش الروسي تمكن من تدمير بعض المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في جبهة القتال.

ووفقا له، تمكنت وحدات من مجموعة "دنيبر" بالجيش الروسي، من تدمير مدفع هاون للعدو من عيار 120 مم وكذلك مدفع هاوتزر من طراز M-777 أمريكي الصنع مع الذخيرة المخصصة له، على خط التماس في مقاطعة خيرسون.

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر: "دكت وحدات مجموعة دنيبر بنيرانها تجمعات للعدو على اتجاه خيرسون، ونتيجة لذلك تم تدمير مدفع هاوتزر M-777 مع الذخيرة المخصصة له في منطقة موزيكوفكا. وخسر العدو خلال ذلك 3 قتلى وأربعة جرحى. وتم تدمير نقطة تمركز معادية في منطقة جزيرة أنتونوفسكي وتكبدت القوات الأوكرانية خلال ذلك 30 قتيلا مع إصابة 10 عسكريين بجروح متفاوتة الخطورة".

ونوه المصدر، بأن الجيش الروسي استهدف بقصفه كذلك نقطة تمركز للعسكريين الأوكرانيين في منطقة أنتونوفكا. وقال: "فقد العدو خلال ذلك 15 قتيلا و7 جرحى".

وفي منطقة الجزر، تم تدمير مدفع هاون من عيار 120 مم مع الذخيرة الخاصة به، وفي اتجاه كاخوفسكي تم قصف نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقتي داتشنيه وسابلوكوفكي.

المصدر: تاس