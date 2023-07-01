أسير أوكراني يكشف عن زرع كراهية الروس في نفوس الجنود الأوكران في لاتفيا مقابل تدريب عسكري سيئ

قال الأسير الأوكراني أوليغ كريزينسير، إن عناصر من الجيش الأوكراني تدربت لمدة شهر واحد فقط في لاتفيا ولم يسمح لهم بالتدرب على استخدام الأسلحة بشكل كاف.

وأضاف الأسير وفق مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "وصل أشخاص من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، وسلموني أمر استدعاء، وأخذوني معهم. وأوضحوا أنني سأخدم في اللواء 42 وتم إرسالنا إلى لاتفيا للتدريب. تم تدريبنا على إطلاق النار مرتين أو ثلاث مرات، بينما قام مختصون بغرس الكراهية فينا ليس فقط ضد الجنود الروس وإنما ضد الروس بشكل عام".

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وتابع الأسير قائلا: "ما الذي يمكن تعلمه في غضون شهر؟ نحن بالفعل تم إعدادنا بشكل سيئ لعمليات عسكرية واسعة النطاق.. وتكبدت وحدتنا خسائر فادحة، ثلاثمائة جريح ومائتي قتيل".

ووفقا له، بعد أن تم أسره، قدم له الجيش الروسي المساعدة الطبية وهو الآن يتلقى العلاج الضروري.

واختتم الأسير في رسالة وجهها إلى الجنود الأوكران: "عودوا إلى منازلكم أيها الفتيان! لستم بحاجة إلى كل هذا. الكل مهتم بأموره الخاصة.. لقد رتبوا الأمور (وفق منفعتهم وتبعا لراحتهم)، كل شخص في منزله. إذا أراد القادة القتال، دعوا القادة يقاتلون. ألقوا أسلحتكم".

المصدر: نوفوستي