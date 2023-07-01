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رئيس الوزراء الإسباني يصل كييف للقاء زيلينسكي

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رئيس الوزراء الإسباني يصل كييف للقاء زيلينسكي
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وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى كييف اليوم السبت للقاء رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وكتب سانشيز في تغريدة عبر "تويتر": "موجود في كييف. أردت أن يكون أول عمل للرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، مع فلاديمير زيلينسكي".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سينقل "كل التضامن الأوروبي" إلى الحكومة والبرلمان الأوكرانيين.

في وقت سابق، كتبت صحيفة الباييس أن سانشيز يجب أن يسافر إلى كييف لحضور الحدث الأول تحت رئاسة المملكة لمجلس الاتحاد الأوروبي. وتعد هذه ثاني زيارة يقوم بها سانشيز إلى أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية.

وتترأس إسبانيا مجلس الاتحاد للمرة الخامسة. وستمتد ولايتها في الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر.

المصدر: نوفوستي

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