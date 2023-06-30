زيلينسكي: دول لاتينية تضع فيتو على حضوري قمة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي

أكد رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، دعاه لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في يوليو، ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (سيلاك ) في بروكسل.

وأشار زيلينسكي بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء EFE، إلى أن بعض دول أمريكا اللاتينية استخدمت حق النقض ضد حضوره، حيث أردف قائلا "لقد دعاني (سانشيز)، لكن بعض قادة أمريكا اللاتينية حجبوا هذه الدعوة".

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وقال زيلينسكي ذلك لمجموعة من وسائل الإعلام الإسبانية، مبديا استعداده لزيارة أمريكا اللاتينية وإسبانيا.

وشكر زيلينسكي سانشيز على ما سماه "الدعم الذي يبذله الأخير في تسهيل التقارب الأوكراني مع أمريكا اللاتينية".

وستتبوأ إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروربي للمرة الخامسة، حيث ستمتد ولايتها في الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر القادم.

المصدر: نوفوستي