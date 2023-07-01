الدفاع الروسية تعلن عن ضربة ناجحة لمواقع القيادة الأوكرانية العملياتية والتكتيكية لـ"مجموعة دونيتسك"

أعلنت الدفاع الروسية عن توجيه ضربة ناجحة لمواقع القيادة الأوكرانية العملياتية والتكتيكية لـ"مجموعة دونيتسك" بأسلحة عالية الدقة تمركزها أرضي وبحري .

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

دمرت القوات الروسية بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة، مواقع قيادة مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية الأوكرانية.

خلال الـ24 ساعة الماضية، واصلت القوات الأوكرانية شن محاولاتها الهجومية الفاشلة في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.

في محور دونيتسك، صدت قواتنا خمسة عشر هجوما أوكرانيا وبلغت خسائرهم أكثر من 265 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفعين من طراز Msta-B ومدفع D-20، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 الأوكراني.

في محور كراسني ليمانسك، دمرت قواتنا مواقع القوات للألوية الميكانيكية 21 و 42 و 67، كما تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة تورسكوي، وتم تحييد ما يصل إلى 90 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-20، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

في محور جنوب دونيتسك، صدت قواتنا هجومين في دونيتسك وزابوروجيه، وأحبطت أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع.

في محور زابوروجيه، صدت قواتنا هجوما معاديا في بياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه. كما هزمت وحدات من لواء الدفاع الإقليمي 106 الأوكراني هنالك، وبلغت خسائر العدو بهذه المناطق 140 جنديا أوكرانيا، وتم تدمير مدفعين من طراز D-20، ومدافع هاوتزر من طراز MstaB.

في محور كوبيانسك، هزمت قواتنا وحدات أوكرانية في خاركوف ولوغانسك وتم إحباط أنشطة مجموعة استطلاع وتخريب

وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو أكثر من 75 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدافع هاوتزر D-30.

في محور خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وتدمير نظام مدفعي M777 أمريكي، وتمت تصفية مجموعة تخريبية أوكرانية حاولت التوغل في جزيرة أنتونوفسكي في زورقين بمحرك.

في محيط مدينة زابوروجيه، تم استهداف منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية للمجموعة الموحدة للقوات الأوكرانية "زابوروجيه".

تم اعتراض صاروخي كروز بعيدي المدى "ستورم شادو" وخمسة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي "هيمارس" HIMARS.

تم إسقاط 12 مسيرة أوكرانية في أرتيوموفسك، سوليدار في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه.