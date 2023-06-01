آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /01.06.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vf3t
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
- الجيش الروسي يدك بقذائف "الشمس الحارقة" أحد الألوية الأوكرانية في دونباس
- بوشيلين: الوحدات الشيشانية تظهر أداء جيدا
روسيا وبيلاروس تشرعان بتصنيع منظومة ليزر فائقة القدرة ومضادة للدرونات
- خبيرة اقتصادية: روسيا رسخت نفسها كمورد موثوق للحبوب في الأسواق الجديدة
- أنطونوف: واشنطن لا تبالي بجرائم الأوكرانيين ولا قيمة لتصريحات البيت الأبيض
- انفجارات في كييف وصافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
صحيفة: الناتو يحضر خطة سرية تتضمن سيناريو المواجهة العسكرية مع روسيا
- "بلومبرغ": فرنسا تعارض استخدام كييف المساعدة العسكرية لشن هجمات على الأراضي الروسية
- قائد القوات الأوكرانية يبحث توريدات الأسلحة مع رئيس الأركان الأمريكي
- موسكو تطالب كندا إدانة هجوم الطائرات المسيرة