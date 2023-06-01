الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية جديدة لتنفيذ هجوم إرهابي ضد مدنيين في بيلغورود

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأمن صباح اليوم الخميس، محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد المدنيين بمدينة شيبيكينو في بيلغورود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه "في حوالي الساعة الثالثة فجرا بتوقيت موسكو، وبعد قصف مكثف لأهداف مدنية في مقاطعة بيلغورود، حاولت فصائل إرهابية أوكرانية، يصل عديدها إلى سريتي مشاة آليتين معززة بالدبابات، التوغل في أراضي روسيا في منطقة بلدة نوفايا تافولجانكا ومعبر شيبيكينو الدول للسيارات".

وذكر البيان أن القوات الروسية صدت 3 هجمات للوحدات الإرهابية الأوكرانية، ووجه طيران المنطقة العسكرية الغربية 11 ضربة للعدو، فيما نفذت القوات الصاروخية والمدفعية 77 مهمة نارية، كما نفذت قاذفات لهب ثقيلة ضربتين.

وحسب البيان، فإنه نتيجة الإجراءات النشطة المتخذة للقوات الروسية "أجبرت التشكيلات الإرهابية لنظام كييف على التراجع بعد أن تكبدت خسائر كبيرة".

وأكدت الدفاع الروسية أنه تمت الحيلولة دون انتهاك حدود الدولة، وأنه في المنطقة الحدودية على جانب أوكرانيا لقي أكثر من 30 إرهابيا أوكرانيا مصرعهم، كما تم تدمير 4 مدرعات وراجمة صواريخ من طراز "غراد" وشاحنة "بيك آب" واحدة.

المصدر: RT