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موسكو تطالب كندا إدانة هجوم الطائرات المسيرة

أخبار روسيا

موسكو تطالب كندا إدانة هجوم الطائرات المسيرة
Legion-Media Aleks Taurus
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أعلن السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، بأن الجانب الروسي وجه إلى الحكومة الكندية رسالة، طالب فيها بإدانة الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو.

وأشار السفير إلى أن "السلطات الكندية تلتزم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي"، مضيفا أنه وجه إلى رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو رسالة بهذا الصدد، وتم تسليمها أمس لوزيرة الخارجية ميلاني جولي.

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وأضاف السفير: "أكدت في رسالتي أن روسيا تدعو كندا لاتخاذ موقف واضح وإدانة هذا العمل الإرهابي".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الثلاثاء عن إسقاط 8 طائرات مسيرة تم إطلاقها باتجاه موسكو من قبل أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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